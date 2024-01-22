"ديسكفري لاند" و"أورا للتطوير العقاري" تعلنان شراكتهما في مشروع "ديسكفري ديونز دبي"

شركة "ديسكفري لاند" (ديسكفري) Discovery Land Company، المطوّر العقاري العالميّ الشهير، ومطوّر ومشغّل المنتجعات والمجمّعات السكنية الخاصة، أعلنت عن شراكةٍ إستراتيجية تجمعها مع شركة "أورا للتطوير العقاري" ORA Developers في منطقة الشرق الأوسط.

وتمثل هذه الشراكة، نقطة تحول هامة في عالم العيش السكني الفاخر، حيث يقدم ديسكفري ديونز مجتمع سكني حصري للأعضاء فقط، إلى مدينة دبي النابضة بالحياة، مما يجعلها أول مشروع لديسكفري في الشرق الأوسط. السمة المميزة لـ "ديسكفري" هي النهج الفريد تجاه كل موقع، حيث يتم دمج خصائص الطبيعة والثقافة للأرض. ولمدة أكثر من ثلاثة عقود، "ديسكفري" ملتزمة لصنع منازل فريدة ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة على قطع أراضي واسعة. مجمّعاتنا السكنية، القابلة للتخصيص والمزوّدة ببحيراتٍ وشلالاتٍ مائيّة ومساحات متنوّعة، تم تكاملها بسلاسة في ملاعب الجولف على مستوى عالمي. كما هو مجهزاً بأفضل وسائل الراحة، وخدمات "الكونسيرج"، مع ميزاتٍ حصرية للأعضاء، وتجارب منسقة لتلائم احتياجات ورغبات الجميع، تقدم ديسكفري نمط حياة مصمم خصيصًا للعيش النشط والمركز نحو الأسرة.

المهندس نجيب ساويرس، مؤسس شركة "أورا للتطوير العقاري"، أعرب عن إبرام هذه الشراكة قائلاً: "نحن سعداء بشراكتنا مع "ديسكفري لاند" التي تشكل نقطة تحول هامة في مسيرتنا المتواصلة، لأننا نتشارك الرؤية الرائدة ذاتها والمفهوم المبتكر نفسه لإنشاء مجمّعاتٍ سكنيّة استثنائيّة تتخطّى المألوف.

تنتشر مشاريع "أورا للتطوير العقاري" في أربع قارات، وتبرز كرمزٍ للتميّز العالمي، عبر غرينادا واليونان وقبرص ومصر وباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تبلغ مبيعاتها الإجمالية ١٤،٢مليار دولار أميركي، مدعومةً باستثماراتٍ إجمالية قدرها 11 مليار دولار أميركي.

تعمل شركة "أورا للضيافة" ORA Hospitality في اليونان وغرينادا، وتدير فندقين من فئة 4 نجوم و5 نجوم، هما فندق Yi ومنتجع SilverSands، مع خطط مستقبلية لتوسيع حضورها في اليونان ومصر وباكستان والشرق الأوسط وأنحاء مختلفة من أفريقيا لتصل 600 غرفة فندقية في عام 2028.

وتأتي شراكة التعاون بيننا بمثابة شهادةٍ عملية على التزامنا المشترك بمفاهيم الابتكار والتميّز في قطاع التطوير العقاري. كما أنّ الخبرة المديدة التي تمتلكها شركة "ديسكفري لاند"، وشغفنا المشترك بالريادة والابتكار والتميّز، عوامل تجعلنا قادرين معاً على تعريف العيش الفاخر وإيجاد قيمة دائمة لأعضائنا حول العالم. توفّر "ديسكفري" و"أورا" خياراتٍ عقارية لا مثيل لها، إلى جانب التزامنا الراسخ بالجمع بين الإبداع والابتكار والاستدامة والانسجام، والعمل على إعادة تكوين مفهوم جوهر الحياة العصرية، على المستوى العالميّ".

سيكون "ديسكفري ديونز" أوّل مجمّع سكنيّ حصري للأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمتدّ فوق مساحةٍ تزيد عن 27 مليون قدم مربع، ويوفّر نمط حياة غير معهود، حيث يتبنى مبادئ التصميم والتطوير الراقي. مع تقديم عضوية النادي حصريًا لأصحاب المنازل، سيعيد هذا المجتمع الذي يضم حوالي 400 عائلة تعريف مفهوم العيش بجودة عالمية للعائلات، استناداً إلى الخبرة التي تمتلكها "ديسكفري" في مجال تطوير وتشغيل المجمّعات السكنيّة الاستثنائيّة. من خلال تعاونها مع "أورا للتطوير العقاري"، باتت "ديسكفري" حاضرةً لإنشاء مجمّع سكنيّ فريد من نوعه، يوازن بين الحفاظ على البيئة والمعايير الرائدة في مجال التطوير العقاري، حيث يُعتبر "ديسكفري ديونز" وجهةً ملهمة وآمنة تجمع العائلات المحبّة للتواصل المجتمعي والاستمتاع بالراحة والاسترخاء وقضاء أوقاتٍ مثالية لا تنسى. يدمج هذا المجمّع بين الخدمة المميزة والمخصصة لكل فرد بطريقةٍ ملفتة، مع وسائل راحة ذات مستوىً عالميّ تحاكي نمط الحياة النشط الذي تشكّل الأسرة محوره، بما في ذلك تجربة "الجولف" الخاصة الأولى من نوعها والوحيدة في دبي والمنطقة، مع ملعب جولف خاص بمواصفاتٍ عالمية يشمل 18 حفرة، من قبل المصمم المبدع العالمي "توم فازيو".

سيكون ديسكفري ديونز ملاذًا للسكينة والأناقة في منطقة مرموقة في دبي، حيث تقدم للسكان إحساسًا فريدًا بالخصوصية والاستثناء. هذا التطوير يعكس الرؤية المشتركة بين ديسكفري ومطوري أورا – لخلق بيئة يُمكنك تحقيق حياة مثالية للرفاهية، والتمتع باللحظات المميزة التي تمضيها مع العائلة والأصدقاء.

الإرث الغني لـ "ديسكفري"، المتمثل في إنشاء مجمّعاتٍ ومنتجعاتٍ سكنيّة خاصة لا مثيل لها، يساهم في تعزيز قدرة هذه الشراكة على طرح مفاهيم الحياة الفاخرة في دبي بطريقةٍ غير مسبوقة. وفي هذا السياق، علّق "مايكل ميلدمان"، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "ديسكفري لاند" بالقول: "دبي هي مدينة الابتكار والفخامة، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الديناميكية لـ "ديسكفري ديونز". شراكتنا مع "أورا للتطوير العقاري" تجسد التزامنا بابتكار بيئةٍ تعزّز الروابط الأُسرية، وسط ملاذٍ حصريّ وفائق الخصوصيّة، يوفّر أرقى مستويات الحياة الفاخرة، مع مساكن قابلة للتخصيص بالكامل. يقدم "ديسكفري ديونز" أرقى مستوىً من الخدمات، بفضل ما يتضمّنه من وسائل راحة مميّزة تركّز على الروابط الأُسرية، إلى جانب ملعبٍ للجولف عالميّ المستوى، ومركزٍ للصحة واللياقة مزوّدٍ بأحدث التجهيزات، ومزرعةٍ عضويّة تقدّم تجارب تناول طعام "من المزرعة إلى المائدة"، ومرافق الرياضة وملاعب التنس بأنواعها، ومركزٍ الفروسية، وبرنامج الأنشطة الخارجية الخاص بعلامة "ديسكفري" التجاريّة، وحزمة الترفيه الشاملة المخصصة لعملائنا المميّزين".