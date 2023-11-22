"آيت كلاودز" للاستثمار تضم شركة "ستيتشز" المحلية في صفقة تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم إماراتي

في إطار مساعيها لتوسيع نطاق محفظتها من العلامات التجارية المتنوّعة والمؤثرة على مستوى المنطقة، أعلنت اليوم شركة آيت كلاودز للاستثمار، وهي شركة مرموقة تتّخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًّا لأعمالها وتشتهر بدعمها للعلامات التجارية في قطاع التجزئة الاستهلاكية عبر تقديم مزايا تنافسية استثنائية، عن ضم شركة ستيتشز، وهي شركة إماراتية محلية تأسست في العام 1995 لتصنيع وإنتاج الأزياء الموحّدة، وذلك في صفقة تزيد قيمتها عن 30 مليون درهم إماراتي.

منذ إنشائها، نمت شركة ستيتشز على مرّ السنين وتحوّلت من شركة متواضعة إلى شركة رائدة في صناعة الأزياء الموحّدة. وتقدّم ستيتشز، من مصنعها ومتجرها الرئيسي في منطقة القوز، دبي ومنشأتها الأخرى التي تمّ افتتاحها في الشارقة خلال العام 2023، مجموعة واسعة من الأزياء الموحّدة والمصمّمة حسب الطلب على حد سواء. ويستفيد من خدمات الشركة عدد كبير من المدارس العامة والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قطاعات الشركات والضيافة والطبية وغيرها.

تعتزم آيت كلاودز للاستثمار ، من خلال ضم شركة ستيتشز، على زيادة حصتها السوقية بمقدار ثلاثة أضعاف في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والجملة على مدار السنوات الخمسة المقبلة، ودعم توسّع الشركة بشكل أكبر في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وتعليقًا على هذه الصفقة، قال شاراز حسين، المؤسس الشريك والمدير الإداري لشركة آيت كلاودز للاستثمار: "إنّ ضم ستيتشز، بتراثها وحضورها الكبير في السوق، هو أكثر من مجرد قرار تجاري، بل تأكيد على إيماننا الراسخ بعالم ريادة الأعمال المزدهر في دولة الإمارات والتي تجسده شركة ستيتشز في حكاية تزخر بالتفاني والنمو والشراكة وتتماشى مع روح الريادة التي نسعى جاهدين إلى تعزيزها والارتقاء بها عالميا. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل آيت كلاودز بشكل وثيق مع فريق القيادة الجديد في ستيتشز من أجل دفع نمو الشركة وتوسّعها في جميع أنحاء الإمارات، وبالتالي تعزيز تجربة العملاء مع الحفاظ على تراث العلامة التجارية ومبادئها وجودتها التي لطالما عهدها العملاء".

وإدراكًا للإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع تصنيع الأزياء الموحّدة، تعتزم آيت كلاودز استثمار مبالغ كبيرة لجلب أحدث التقنيات والآلات وأدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، من أجل تبسيط العمليات، وتكثيف جهود البحث والتطوير، وتوليد فرص العمل، وتعزيز التزام الشركة بالاستدامة.