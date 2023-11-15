"ليف" للتطوير العقاري تعتزم تنفيذ 3 مشاريع جديدة في 2024 بقيمة ملياري درهم إماراتي

أعلنت اليوم ليف للتطوير العقاري، الشركة العالمية الرائدة في مجال تطوير المشاريع السكنية الفاخرة، والتي تتخذ من دبي مقرّا لعملياتها، إحرازها تقدماً ملحوظاً في مشروعيها الرائدين، ليف مارينا وليف لاكس.

وعلى صعيد لاكس مارينا، المشروع السكني الفاخر المكوّن من 44 طابقًا مع طابق أرضي، والواقع في قلب أكثر المواقع إقبالًا في مرسى دبي النابض بالحياة، فقد أحرزت الشركة تقدمًا ملحوظًا فاق التوقعات، بحيث تمّ إنجاز معظم العمل قبل الجدول الزمني. وبات المشروع الفاخر قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء على نحو كامل، وتحديدًا بحلول الربع الأول من العام 2025، على أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثاني من العام عينه.

في المقابل، تمّ إنجاز جميع أعمال التأسيس في مشروع ليف لاكس بالفعل، رغم أنّ أعمال التأسيس والتمكين قد بدأت في يناير 2023 فقط. وعليه، بات من المقرّر إنجاز البرج السكني الفاخر المكوّن من 47 طابقًا وطابق أرضي بحلول العام 2026، ليصبح بذلك ثالث مشاريع الشركة في مرسى دبي. هذا وقد أوعزت ليف للتطوير العقاري مهام المقاولات الرئيسية في المشروع لشركة سي آر سي سي، وذلك لكونها ثالث أكبر شركة مقاولات بناء في العالم تشتهر بسمعتها الاستثنائية وخبرتها الواسعة في تقديم مشاريع ناجحة وفعالة مع الحفاظ على جودة لا مثيل لها. وسيستمتع المقيمون في هذا البرج الفريد بإقامة هانئة وسط شقق تمتدّ على مساحة 27,000 متر مربّع تطلّ من خلال نوافذها الممتدة من الأرض حتى السقف على مرسى دبي الخلاب، وذلك فضلًا عن المرافق ووسائل الراحة المتطورة، بما في ذلك ملعب التنس وملعب الجولف والسينما الخارجية. باختصار، سيعد هذا البرج تعريف مفهوم الحياة الفاخرة في المدينة.

ولن تكتفي ليف بهذا القدر، إذ تعتزم مستقبلًا توسيع نطاق حضورها في المناطق الحيوية والراقية في الإمارات العربية المتحدة عبر تنفيذ محفظتها من المشاريع المرتقبة، والبالغة قيمتها ما يفوق 2 مليار دولار. وتتضمّن هذه المحفظة 3 مشاريع قيد التنفيذ ستبصر النور العام المقبل في الإمارات العربية المتحدة، من بينها رابع مشاريعها في قلب واجهة دبي البحرية بنهاية هذا العام. ويقع هذا الموقع الجديد بأوسع قطعة أرض على الواجهة البحرية قيد التطوير حاليًا في مرسى دبي، ما يوفر للمقيمين إطلالات بانورامية خلابة على الواجهة من جميع الوحدات السكنية، كما وواحة خضراء هادئة تمنحهم الهدوء من صخب المدينة وضجيجها. كذلك سيتوفّر ضمن المشروع مجموعة واسعة من وسائل الراحة الحصرية التي تركز بشكل رئيسي على الصحة والعافية، وذلك بهدف تلبية احتياجات سكان المناطق الحضرية.

وقال إحسان خواجة، مدير شركة ليف للتطوير العقاري: " ها قد اجتمعنا اليوم للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية التي حققها مشروعانا الرئيسيان، ليف مارينا وليف لاكس. وإن دلّ هذا الأمر على شيء، فهو على مدى الطلب غير المسبوق على المساكن الفخمة ضمن الواجهة البحرية في جميع أنحاء المنطقة. ويعد مشروعنا القادم في مرسى دبي، المقرر الكشف عنه بحلول نهاية العام، بمزيج لا مثيل له من الواجهة البحرية ووحدات لم تُعهد في المنطقة. أما في ضوء ما يتوفر من مشاريع طموحة قيد التنفيذ وآفاق استحواذ مثيرة في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، نتوقع بفارغ الصبر تقديم المزيد من المشاريع الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين والمشترين المميزين في السنوات المقبلة. "

وتمكّنت ليف للتطوير العقاري، بفضل التزامها الراسخ بتقديم مشاريع عالية الجودة باستمرار، من ترسيخ مكانتها كجهة فاعلة رئيسية في قطاع العقارات وأعادت تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة حينما أثبتت مرة بعد مرة تفانيها في تقديم المشاريع الفاخرة والجديدة، وها هي اليوم تمضي في طريقها نحو وضع معايير غير مسبوقة للمعيشة الفاخرة في دبي.