منتدى شباب العالم يطلق مختبرات" WYF "

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلنت آية عطية المنسق العام لمنتدى شباب العالم خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي الأحد 17 مارس عن إطلاق منتج جديد من منصات منتدى شباب العالم هو مختبرات منتدى شباب العالم WYF Labs.

ويهدف المنتج الجديد إلى إلهام وتمكين الشباب أصحاب أفكار ريادة الأعمال من إنشاء شركات ناشئة قوية تخدم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة.

وتوفر WYF Labsللشباب المعلومات والاستشارات اللازمة لتطوير شركاتهم والتواصل بشكل فعال مع بيئة الأعمال.

يذكر أن ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي بدأ جلساته اليوم في مدينة أسوان المصرية

الملتقى هو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فاعليات على مدار العام.