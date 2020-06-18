انتعاش تدريجي لقطاع التجميل في الدولة

المصدر: فراس النعسان - دبي

أفاد مختصون بأن قطاع التجميل في الدولة، بدأ ينتعش تدريجياً، ويشهد إقبالاً ملحوظاً من نساء ورجال، عقب سماح الجهات الصحية بإعادة نشاط طب التجميل، وفق ضوابط واشتراطات تضمن السلامة العامة.

وأوضحوا أن أكثر الخدمات طلباً عقب عودة النشاط هي الخدمات التجميلية التي تتطلب متابعة واستمرارية، مثل حقن البوتكس والفيلر، حيث يؤدي عدم الحصول عليها إلى حدوث تغيّر ملحوظ في الشكل العام، ونتيجة للقيود التي فرضتها الجهات المعنية بسبب «كورونا»، لم يحصل مراجعون على تلك الخدمات.

وأفاد أطباء بعودة النشاط بنسبة 90% على الأقل، بعد تراجع الأشهر الماضية بسبب القيود التي فرضها فيروس «كورونا».