مطر ومظلّات في الإمارات.. بالصور

في مشهد غير مألوف.. حمل كثيرون المظلات في دبي وبقية إمارات الدولة، اتقاءً للمطر الغزير، خلال الأيام الماضية.

وفي الوقت الذي كانت المظلات تُشاهد على نحو قليل جداً في أشهر الصيف الحامية، يحملها بعض المشاة على الأرصفة، اتقاءً لحرارة الشمس فقط، فإنها كانت على موعد مع شتاء سخيّ وغزير هذه المرة، حيث انهمرت المياه على الرؤوس، ورغم البرد وزحمة المرور، فإن الفرحة بالشتاء كانت هي الطاغية على مشاعر الناس، الذين استقبلوا هدية السماء بالشكر والترحاب، وخرجوا إلى الشوارع والحدائق والشواطئ محتفلين بهذا الطقس غير المعتاد في مدن وإمارات الدولة.