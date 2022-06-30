جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك جولة عالمية بالصور الصربي نوفاك ديوكوفيتش يحتفل بفوزه على الأسترالي ثانسي كوكيناكيس خلال مباراة التنس الفردية للرجال في اليوم الثالث من بطولة ويمبلدون. أ.ف.ب الألمانية جول نيمير بعد فوزها في الجولة الثانية على أنيت كونتافيت الإستونية في بطولة ويمبلدون للتنس. رويترز مشجعو فريق كورينثيانز البرازيلي يهتفون لفريقهم خلال الجولة الـ16 من بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم ضد بوكا جونيورز الأرجنتيني في كورينثيانز أرينا في ساو باولو بالبرازيل. أ.ف.ب صورة المصدر: الإمارات اليوم التاريخ: 30 يونيو 2022 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App