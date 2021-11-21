موكب فرسان «درب زايد للتسامح» يجوب «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت ساحات «إكسبو 2020 دبي» موكباً احتفالياً لفرسان مبادرة «درب زايد للتسامح»، بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وذلك بمشاركة فرسان وخيول من شرطة دبي، جنباً إلى جنب مع فرقة شرطة دبي الموسيقية. شهد الفعالية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي».واستوحيت المبادرة من القيم الأصيلة التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وتُجسّد المبادرة إيمان المجتمع الإماراتي بمختلف فئاته بالتسامح والتعايش والسلام كأساس لتقدمه ورُقيّه ورفعته ورفاهيته وتلاحمه. وتهدف المبادرة إلى لفت أنظار العالم لهذه القيم وتعزيزها في نفوس الأجيال المقبلة. وستنطلق المبادرة في هذا التوقيت من كل عام، لتطوف كل إمارات الدولة، وتكون شاهدة على حرص المجتمع الإماراتي على قيمه الأصيلة وتلاحمه خلف قيادته الرشيدة، وإيمانه الراسخ بأهمية التنوّع، ودوره في ثراء وتقدم الأمم، وترحيبه بالجميع من دون استثناء.