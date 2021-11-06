سباق «تحدي دبي للدراجات الهوائية»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

■■ حرصت اللجنة المنظمة على تحديد أكثر من نقطة لانطلاق التحدي، منعاً للزحام، وبدأ السباق في أوقات متقاربة في مجموعات، حتى يتسنى لكل المشاركين الوجود وممارسة الرياضة في صباح يوم الجمعة.

■■ لم تقتصر المشاركة فقط على الرجال والسيدات، بل حضر عدد كبير من الأطفال، برفقة ذويهم، للمشاركة والتسجيل في هذه التظاهرة الكبيرة.

■■ كان للجنسية الفلبينية النسبة الأكبر من المشاركة في الطواف، ووجود الآلاف في التحدي بمختلف أعمارهم.

■■ انتشرت سيارات الإسعاف وشرطة دبي في شارع الشيخ زايد، لتأمين المشاركين وضمان سلامتهم، كما حرصت اللجنة المنظمة على إنشاء سلم خاص، يسمح للمصورين الرسميين بالصعود عليه من أجل التقاط صور ولقطات من السباق.