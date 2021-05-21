احتفاء بحارس التنوع البيولوجي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتفت نجمة هوليود ، الأميركية إنجلينا جولي باليوم العالمي للنحل والذي يصادف ٢٠ مايو بطريقة فوتغرافية، إذ عمدت إلى التقاط صورة فيها يلتصق النحل بجسدها وثيابها.

هذا ويتم الاحتفاء باليوم العالمي للنحل والذي أقرته الأمم المتحدة بعد اقتراح سلوفينيا بأن يكون هو نفسه يوم ميلاد الرائد في تربية النحل انتون جانس؛ من أجل التعرف على دور النحل والملقحات وأثرها في طبيعة النظام البيئي.

وقالت جولي إنها شاركت في هذه المبادرة لزيادة الوعي حول ضرورة حماية الأنواع المهددة بالانقراض مثل النحل. ولفتت إلى أن قلة فقط "يدركون الضرر الذي قد يلحق بالمخلوقات الأخرى مثل النحل، بسبب تصرفاتهم".

وعلى مدى قرون، استفاد الناس والنباتات والكرة الأرضية من النحل، فبحمل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، يقوم النحل والفراشات والطيور وغيرها من الملقحات بتسهيل وتحسين إنتاج الغذاء، وبالتالي بالمساهمة في الأمن الغذائي والتغذية.