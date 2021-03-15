يصطاد سمكة قيمتها 2.6 مليون دولار ويأكلها مع أصدقائه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكن صياد سمك نيجري من اصطياد سمكة من نوع "بلو مارلن"، ويبلغ ثمنها 2.6 مليون دولار، لكنه لم يفكر في بيعها، وأكلها مع أصدقائه في منزله بمنطقة أندوني، وذلك كما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

وأضاف الموقع الإلكتروني أن الصياد الذي قام بنشر صور السمكة عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

ويبلغ ثمن الرطل الواحد من السمكة الباهظة الثمن، قرابة 32 ألف دولار.

وقد يصل طول الإناث من هذه السمكة إلى 14 قدماً، في حين قد يبلغ وزنها أكثر من 1985 رطلاً.

ولا تعد هذه الفئة من الأسماك مخصصة للاستهلاك البشري نظرا للكمية المرتفعة من الزئبق في لحومها، ولكنها تقدم نيئة في اليابان.