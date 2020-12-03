«اليوم الوطني 49».. فرحة وطن وفخر أجيال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعيش دولة الإمارات فرحة الفخر والاعتزاز بذكرى اليوم الوطني الـ49، الذي يعيد إلى الأذهان أهمية حدث تاريخي، نقش في فكر ووجدان المواطن الإماراتي والعربي. هي فرحة كبيرة وابتسامة فخر تبدوان على من يمضي بين شوارع ومناطق الدولة، التي تزيّنت وتعيش حالة فخر بمناسبة تاريخية، وإن كان اليوم الوطني قد تصدّر مواقع ومنصّات التواصل الاجتماعي، إلا أنه أيضاً تصدّر يوميات المواطنين والمقيمين، الذين عبّروا بكل الطرق عن الحب والولاء لوطن التسامح والخير والعطاء.

عدسة «الإمارات اليوم» جابت أماكن وإمارات مختلفة لتوثق فرحة الوطن وتفاعل سكانه مع هذه المناسبة الغالية.