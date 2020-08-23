«البرق» يحرق كاليفورنيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اضطر عشرات آلاف الأشخاص لمغادرة منازلهم في كاليفورنيا، هرباً من مئات الحرائق التي ما زالت تستعر في أنحاء عدّة من الولاية الواقعة على الساحل الغربي الأمريكي، والتي غطّت سماء العديد من مناطقها سحب من الدخان الكثيف.

وتركزت الحرائق، التى سببها «برق» ضرب المنطقة بقوة خلال الأيام الأربعة الماضية، في شمال وشرق وجنوب سان فرانسيسكو، وازدادت حدتها بسبب درجات الحرارة المرتفعة، ما ساهم في حدوث تلوث كبير وتراجع في جودة الهواء.

أكّد حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، على العلاقة السببية المباشرة بين التغيّر المناخي وهذه الحرائق، وقال نيوسوم، إنّ التغيّر المناخي حقيقة واقعة، إذا كنت لا تصدق ذلك، تعال إلى كاليفورنيا.