جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك عودة الروح.. سوق الخضار والفواكه في دبي.. نشاط لا يتوقف بوعي ومسؤولية.. عادت الحياة مجدداً في كل الأرجاء، بعد فترة من الغياب، اشتاق فيها كثيرون إلى إطلالة عن قرب، والتجول في أرجاء مدن الإمارات التي لا تتوقف عن منح العالم الدهشة. هي مساحة حب وبهجة تختصر العالم، وتجمع أناساً من جهات الأرض المختلفة، يسجلون بهواتفهم اللحظات السعيدة، والابتسامات التي ترسمها الإمارات على وجوه أهلها وزوّارها. وتلتقط عدسات مصوّري «الإمارات اليوم»، هنا، ملامح من عودة الروح إلى سوق الخضار والفواكه في دبي، لتتواصل مظاهر الحياة، وينتصر جانبها المشرق على أشهر من العزلة، وأيام طويلة قضاها البشر بين أربعة جدران. أبوظبي - الإمارات اليوم تصوير باتريك كاتسيلو صورة التاريخ: 11 أغسطس 2020 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App