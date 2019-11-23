جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك 5 أيام عالمية على هامش "معرض دبي للطيران 2019": طيران الإمارات إطلاق مسار بيومتري متكامل، يتيح للمسافرين استخدام أحدث تقنيات القياسات الحيوية، لإنهاء إجراءات سفرهم. الإمارات تواصل استثماراتها في «الطيران» لمواكبة الطلب العالمي وفقاً للتعاقدات الحالية، توقعات باستمرار معدلات النمو في العام المقبل بمؤشرات أقل من العامين الماضيين مديرو مبيعات: الشركات سجلت نمواً في مبيعاتها، راوح بين 5 و15% خلال العام الجاري شركة «جاين جيت»الدولية: سجلنا نمواً في المبيعات تقدر بـ5% منذ بداية العام الجاري صناعة الطيران التجارية في الشرق الأوسط تدعم 550 ألف وظيفة مباشرة، إضافة إلى مليوني وظيفة غير مباشرة شركة «هانج هو لتقنيات امدادات الطائرات»:ضخامة وتنوّع "قطاع الطيران" جنبتنا كثيراً من التقلبات الاقتصادية. تقرير «بوينغ» يتوقع حاجة إلى 3000 طائرة جديدة يتم تسليمها لشركات في منطقة الشرق الأوسط خلال الـ20 عاماً المقبلة صورة التاريخ: 23 نوفمبر 2019 Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App