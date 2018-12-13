جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك القرية العالمية أفضل «علامة تجارية» ترفيهية في الإمارات تواصل القرية العالمية، الوجهة السياحية والترفيهية الأبرز في دبي، استقبال زوارها من مواطنين ومقيمين وسيّاح. وكما تزدحم طرقاتها بالزوّار، كذلك يكتظّ برنامجها بالفعاليات الفنية والترفيهية، فضلاً عن فرص التسوّق من معروضات ومشغولات الدول المشاركة، وتستمر القرية حتى السادس من أبريل 2019. وكانت القرية العالمية قد حافظت على المركز الأول كأفضل علامة تجارية ترفيهية في الإمارات، حسبما جاء في التقرير السنوي لمؤشر تصنيفات أفضل العلامات التجارية الذي نشرته شركة «يوجوف» المتخصّصة بالأبحاث التسويقية العالمية. تصوير: أشوك فيرما صورة التاريخ: 13 ديسمبر 2018 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App