جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك لقطات من روسيا لاعب الأوروغواي كافاني أثناء مغادرة روسيا بعد خسارة فريقه أمام فرنسا. إي.بي.إيه لاعب البرازيل كوتينيو عاد مع منتخب السامبا إلى بلاده أول من أمس. أ.ف.ب حارس بلجيكا كوردا يؤدّي تدريباته قبل لقاء فرنسا. إي.بي.إيه مدرب بلجيكا روبيرتو مارتينيز يضع اللمسات الأخيرة خلال التدريبات. أ.ف.ب نجم منتخب الأوروغواي سواريز يغادر روسيا. إي.بي.إيه السكرتير العام لـ«فيفا» سامورا تلتقي لاعب كرة القدم السابق سالغادو. رويترز نشاطات رياضية واجتماعية للمشاركين المتطوعين للعمل في المونديال. رويترز لاعبا بلجيكا ميشي باتشواي ومروان فيلاني أثناء تدريبات المنتخب الأخيرة. أ.ف.ب حارس بلجيكا كوردا يؤدّي تدريباته قبل لقاء فرنسا. إي.بي.إيه صورة التاريخ: 10 يوليو 2018 طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App