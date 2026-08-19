ناشد سائقون الجهات المعنية بتغليظ المخالفات المرورية بحق قائدي درّاجات نارية يسيرون على كتف الطريق بسرعات عالية، مؤكدين أن هذه التصرفات تُشكل خطراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وتتسبب في إرباك حركة السير، وتساءلوا عن أسباب تكرار هذه السلوكيات، على الرغم من أن الأنظمة المرورية تمنع استخدام كتف الطريق للسير أو التجاوز، لافتين إلى أهمية تشديد الرقابة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، للحد من هذه الممارسات الخطرة.