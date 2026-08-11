موقف حافلات   

طالب سكان بمنطقة الينابيع في دبي بتركيب مظلة مخصصة لانتظار الحافلات في أحد المواقف بالمنطقة، تقي الركاب من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً خلال فترة الصيف، وأشاروا إلى أن الموقف الحالي، كما يظهر في اللقطة، يفتقر إلى مظلة، أو مكان مناسب يحمي مستخدمي وسائل النقل العام أثناء انتظار الحافلات، ما يضطرهم إلى الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات متفاوتة، وناشدوا الجهات المختصة دراسة الموقع، وتوفير مظلة انتظار مجهزة، بما يسهم في توفير الراحة والسلامة للركاب.