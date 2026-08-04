مركبات تجارية

قال قراء إن المركبات التجارية الطويلة، خصوصاً الشاحنات المخصصة لتجهيز محال التسويق ونقل البضائع، أصبحت تشكل تحدياً في المواقف المخصصة للسيارات العادية، إذ إن طولها يتجاوز أحياناً المساحة، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن السائق قد يضطر إلى الوقوف بالطريقة الموضحة في اللقطة، لعدم وجود مواقف مناسبة، فإن بقاء الجزء الخلفي من المركبة خارج حدود الموقف قد يشكل خطراً على السيارات والمشاة، واقترحوا تخصيص مواقف أطول وأوسع للمركبات التجارية، بما يضمن سهولة الوقوف.