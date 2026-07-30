إعلانات عشوائية

شكا قرّاء انتشار لافتات إعلانية عشوائية على أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية في عدد من الشوارع الرئيسة والفرعية بمختلف إمارات الدولة، مؤكدين أن هذه الممارسات تشوه المظهر الحضاري للمدن، فضلاً عن أنها قد تحجب بعض اللوحات الإرشادية أو تشتت انتباه السائقين، وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة، وإزالة هذه الإعلانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على المشهد الحضاري والسلامة العامة.