مركبات ومواقف

لاحظ متسوقون قيام بعض السائقين بإيقاف مركباتهم بطريقة غير صحيحة داخل المواقف العامة، إذ يظهر في الصورة قيام أحد السائقين بإيقاف مركبته، بحيث تشغل جزءاً من الموقف المجاور، ما يحرم الآخرين الاستفادة الكاملة من المواقف المتاحة، خصوصاً في أوقات الذروة بالمراكز التجارية. وناشدوا الجهات المعنية تكثيف التوعية والرقابة، للحد من هذه التصرفات غير الحضارية، وحثّ السائقين على الالتزام بالوقوف داخل حدود الموقف المخصص لكل مركبة، حفاظاً على حقوق الجميع وسهولة الاستفادة من المواقف.