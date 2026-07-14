رداً على الملاحظة التي نشرت في زاوية «لقطة»، بشأن رصد عدد من سكان دبي حالات محدودة لتضرر بلاط «الإنترلوك» في بعض الأرصفة، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تنفذ أعمال صيانة مستمرة للأرصفة، ومرافق الطرق في مختلف مناطق الإمارة.

وأوضحت أن أعمال الصيانة تشمل استبدال «الإنترلوك» المتضرر، ومعالجة أي أضرار قد تؤثر في سلامة مستخدمي الطريق.

وأضافت أنه تمت معالجة بلاط «الإنترلوك» المتضرر في الموقع المشار إليه ضمن الملاحظة، مؤكدة حرصها على متابعة المرافق العامة بشكل دوري والاستجابة للملاحظات، بما يعزز سلامة مستخدمي الطرق والأرصفة، ويحافظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي.