طالب سائقون الجهات المعنية بسرعة صيانة غطاء إحدى غرف الخدمات (المنهول) بمنطقة أبوهيل في دبي، قرب محطة مترو أبوهيل باتجاه محطة بترول الإمارات، مؤكدين أن وجوده بمستوى غير مناسب للطريق يتسبب في ارتطام أسفل المركبات عند المرور فوقه، ويصدر أصواتاً مزعجة تؤثر في السكان ومستخدمي الطريق، فضلاً عن احتمالية تسببه في أضرار للمركبات، ودعوا إلى سرعة معالجة المشكلة، حفاظاً على سلامة السائقين وانسيابية الحركة المرورية.