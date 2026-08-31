عبور

رصد سائقون قيام بعض قائدي الشاحنات بعبور الطرق الخارجية السريعة سيراً على الأقدام من جهة إلى أخرى، بغرض الوصول إلى المطاعم الواقعة على الجانب المقابل، من دون استخدام معابر المشاة المخصصة، وأشاروا إلى أن هذا التصرف يُشكل خطراً كبيراً على حياتهم، فضلاً عن تسببه في إرباك سائقي المركبات وإجبارهم على التوقف أو الانحراف المفاجئ، مقترحين توعية سائقي الشاحنات وتشديد الرقابة على هذه السلوكيات.

طرق

ناشد سكان منطقة عوافي في إمارة رأس الخيمة الجهات المعنية بالإسراع في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، التي تضم أكثر من 600 منزل، بينها منازل مكتملة وأخرى في مراحل البناء الأخيرة، فيما لاتزال تفتقر إلى الطرق المعبّدة، وأوضحوا أن غياب الطرق يتسبب في انتشار الغبار والأتربة، وإلحاق أضرار بالمركبات، كما يؤخّر استكمال بعض الأعمال الخارجية للمنازل، مثل تركيب الإنترلوك وإنشاء مظلات المركبات.

صرّاف

اقترح سكان في أم القيوين زيادة ماكينات الصرّاف الآلي (ATM)، في وجهات محورية مثل المراكز التجارية الشهيرة ومحطات البترول وغيرها، مشيرين إلى أنهم يضطرون أحياناً إلى قطع مسافة من أجل الماكينة الخاصة بواحد من أكبر المصارف في الدولة.

ممشى

اشتكى مرتادون لممشى الباهية في عجمان ترك أصحاب معارض سيارات مركباتهم في مواقف الممشى لفترات طويلة، ما يؤدي إلى إشغال الأماكن المخصصة للمتنزهين وممارسي الرياضة، وأشاروا إلى أن تكرار الظاهرة يحدّ من قدرة عمال النظافة على تنظيف المساحات أسفل السيارات، فضلاً عن صعوبة العثور على موقف، خصوصاً خلال فترات ممارسة الرياضة التي تشهد إقبالاً كبيراً، واقترحوا تنظيم استخدام المواقف، ومنع استغلالها بترك السيارات لفترات طويلة.