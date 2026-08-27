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رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن شكوى ركاب حافلات بين المدن سلوكيات بعض من يتركون مخلفات الطعام وعبوات المشروبات على المقاعد والأرضيات بعد مغادرتهم، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حرصها على نظافة الحافلات ومحطاتها بشكل مستمر، لاسيما بعد انتهاء الرحلات، إلى جانب توعية الجمهور بأهمية المحافظة على نظافة وسائل النقل العام، والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها، مشيرة إلى أن تعاون الركاب والالتزام بالسلوكيات الحضارية يسهمان في الحفاظ على مستوى النظافة، وجودة الخدمات المقدمة لجميع مستخدمي الحافلات.

دراجات

ناشد سكان في بعض الإمارات الجهات المعنية بالنظر في سلوكيات فئة من الشباب الذين يقودون الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي، على الطرقات وبين الأحياء السكنية، ما يتسبب في إزعاج كبير للأهالي بسبب أصوات محركاتها المرتفعة، خصوصاً خلال ساعات الليل، فضلاً عن قيادتها بسرعات عالية، وبطرق متهورة تشكل خطراً على مستخدميها وسائر مستخدمي الطريق، وقد تؤدي إلى إرباك السائقين ووقوع حوادث مرورية.

ودعا السكان إلى تكثيف الرقابة على هذه الممارسات، والتأكد من التزام قائدي تلك الدراجات بالطرق والأماكن المخصصة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطريق ويحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية.

مشاة

دعا سكان بمنطقة التعاون في الشارقة إلى إنشاء معابر للمشاة في الشارع الجديد خلف فندق قصر الشارقة، وكذلك الشارع المقابل للحديقة، مشيرين إلى أن المركبات تسير بسرعات عالية ولا تتوقف لإفساح المجال للمشاة، ما يشكل خطراً عليهم وعلى الأطفال خصوصاً، وناشدوا توفير خطوط أو إشارات لعبور المشاة، بما يضمن سلامة السكان ويحسّن جودة حياة القاطنين في تلك المنطقة التي تحظى بكثافة كبيرة، مؤكدين أن وجود معابر واضحة ومنظمة سيسهم في الحد من العبور العشوائي، ويعزز شعور المشاة بالأمان أثناء التنقل بين جانبي الطريق.

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