ردّ

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «لقطة»، بشأن رصد قرّاء قيام سائقين بإيقاف مركباتهم فوق الأرصفة المخصصة للمشاة، ما يعيق حركة مستخدمي الرصيف، ويضطرهم إلى النزول للطريق، فضلاً عن تشويه المظهر العام، ومناشدتهم الجهات المعنية تشديد الرقابة على مثل هذه السلوكيات، حفاظاً على سلامة المشاة وانسيابية الحركة، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تحرص على رصد مخالفات الوقوف على الأرصفة، من خلال عمليات الرقابة اليومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تنظيم استخدام المواقف، والحفاظ على سلامة المشاة، كما يمكن الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر مركز الاتصال 8009090.

تعقيم

اقترح أولياء أمور طلبة على القائمين على المحال التجارية، المتخصصة في بيع الزي المدرسي للمدارس الخاصة، ضرورة تعقيم قطع الملابس المخصصة للتجربة والقياس بشكل دوري، مشيرين إلى أن القطعة الواحدة قد يرتديها عدد من الطلبة خلال اليوم من دون تعقيم، ما يثير مخاوفهم بشأن النظافة والصحة العامة، ودعوا إلى الاهتمام بنظافة الملابس التجريبية وتعقيمها باستمرار، بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة أثناء شراء الزي المدرسي، لاسيما خلال فترات الذروة والإقبال على الشراء.

لوحات

اقترح زوار لجبل جيس في رأس الخيمة وضع لوحات إرشادية على الطرق المؤدية إليه، لتنبيه السائقين إلى إغلاق المَعلم السياحي، مشيرين إلى أن بعضهم يقطعون مسافات طويلة من إمارات أخرى قبل أن يفاجأوا بالإغلاق، ودعوا إلى وضع لوحات تنبيهية، خصوصاً على بداية طريق جبل جيس، لتوفير الوقت والجهد على الزوار الذين ليس لديهم علم بإغلاق المكان.

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