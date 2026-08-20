ردّ

ردّاً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن اقتراح قرّاء وضع خطة لتثقيف الأفراد حول أهمية استخدام وسائل النقل العام، بدلاً من استخدام المركبات الخاصة، الذي يتزايد على الطرقات يوماً بعد آخر، ما يسبّب ازدحاماً واختناقاً مروريين، خصوصاً في أوقات الذروة، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن تشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام والنقل الجماعي يُعدّ أحد محاور خططها لتحقيق منظومة نقل مستدامة، ويتم ذلك من خلال برامج ومبادرات وحملات توعوية وإعلامية عبر مختلف قنوات التواصل، إلى جانب المشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، بما يسهم في زيادة الوعي بأهمية استخدام وسائل النقل العام، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.

رقابة

دعا قرّاء إلى تشديد الرقابة على بعض المحال التي تفتح أبوابها الزجاجية باتجاه الأرصفة وممرات المشاة، مشيرين إلى أن بروز الأبواب عند فتحها يُضيّق مساحة العبور، ويتسبب في إرباك المارة، خصوصاً في المواقع المزدحمة، وأضافوا أن شفافية الأبواب الزجاجية، وعدم وجود ملصقات أو علامات تحذيرية واضحة عليها، قد يؤديان إلى اصطدام المارة بها والتعرّض للإصابة، مقترحين إلزام المحال بتطبيق اشتراطات السلامة، وتنظيم حركة الأبواب، بما يضمن انسيابية مرور المشاة، ويحافظ على سلامتهم.

أسعار

شكا مواطنون ومقيمون من مبالغة بعض العاملين في محال الكهربائيات والأدوات الصحية في تحديد أجور تركيب وصيانة الأجهزة والتجهيزات المنزلية، مشيرين إلى أن الأسعار المطلوبة مقابل بعض الأعمال البسيطة أصبحت مرتفعة، ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة المقدمة، وشددوا على ضرورة وضع آلية واضحة لتنظيم أسعار خدمات التركيب والصيانة، والحد من المبالغات، بما يحفظ حقوق المستهلكين، ويضمن حصولهم على الخدمات بأسعار معقولة.

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