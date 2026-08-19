تسوّل

حذّر قراء من لجوء متسولين إلى أساليب جديدة لاستدرار عطف أفراد المجتمع، من خلال الإلحاح في طلب المساعدة، وادعاء حاجتهم إلى المال لشراء الأدوية أو الطعام والمواد الغذائية، وشددوا على أهمية عدم الاستجابة لمثل هذه الأساليب، خصوصاً في ظل تحذيرات الجهات المعنية من التعامل المباشر مع المتسولين، مشيرين إلى وجود مؤسسات وجمعيات خيرية رسمية كثيرة تتولى مساعدة الحالات المحتاجة وفق آليات وقنوات معتمدة لديها، إذ تدرس بشكل فعلي، وتوجّه المساعدات لمن يستحقون بشكل حقيقي.

إرباك

شكا عدد من السائقين قيام بعض مستخدمي «السكوتر» بالسير عكس اتجاه حركة المرور بالمنطقة الصناعية في الشارقة، ما يتسبب في إرباك قائدي المركبات ويعرّض مستخدمي الطريق للخطر، لاسيما مع انتشار هذا السلوك بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، خصوصاً بين فئات من الشباب، مناشدين الجهات المعنية بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على سلامة الجميع، والحد من وقوع الحوادث.

مواقف

لاحظ سكان في مناطق عدة انتشار المركبات المهمَلة والمتروكة في المواقف العامة لفترات طويلة، معتبرين أن بقاءها على هذه الحال يشوّه المظهر الحضاري، خصوصاً في المناطق الحيوية والسياحية، وأوضحوا أن تلك المركبات المهملة تستحوذ على عدد من المواقف المخصصة للجمهور، ما يحدّ من توافر مواقف لسكان المنطقة ومرتادي المحال التجارية، ويتسبب في إرباك وإزعاج الباحثين عن أماكن لصف مركباتهم، مقترحين تكثيف الرقابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المركبات المهملة، وتوفير المواقف لمستخدميها.

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