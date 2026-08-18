عربات

انتقد قراءٌ مشهداً يتكرّر يومياً في مواقف مراكز تجارية، يتمثّل في ترك البعض عربات التسوّق وسط المواقف والمسارات المخصصة لمرور السيارات، على الرغم من وجود أماكن مخصصة لإعادتها على بُعد خطوات قليلة، وأشاروا إلى أن ترك العربات بهذه الصورة قد يتسبب في عرقلة حركة المركبات أو خدشها، خصوصاً إذا تحركت عربة التسوّق بشكل مفاجئ، فضلاً عن تشويه المظهر العام للمواقف، وأكدوا أن إعادة عربة التسوق إلى المكان المخصص لها لا تستغرق سوى دقيقة، لكنها تعكس مستوى الوعي والذوق العام واحترام الآخرين، داعين المتسوقين إلى الالتزام بالسلوك الحضاري وترك المكان كما يحبون أن يجدوه.

مخلفات

اشتكى ركاب حافلات بين المدن سلوكيات بعض من يتركون مخلفات الطعام وعبوات المشروبات على المقاعد وأرضيات الحافلات بعد مغادرتهم، معتبرين أن هذه التصرفات غير الحضارية لا تليق بمستوى الخدمات المقدمة في وسائل النقل العام، وتسبب إزعاجاً لبقية الركاب، وتشوّه المظهر العام، وأكدوا أن المحافظة على نظافة المواصلات العامة مسؤولية مشتركة تعكس وعي الفرد واحترامه للآخرين وحرصه على الممتلكات العامة، داعين الجميع إلى التخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة وترك الحافلة نظيفة.

تأمين

اقترح كبار سن من أصحاب الأمراض المزمنة، يقيمون مع ذويهم في الدولة، على شركات التأمين الصحي توفير باقات تأمينية بأسعار مناسبة تراعي أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم العلاجية، في ظل ارتفاع كلفة وثائق التأمين مع التقدم في العمر، ودعوا المستشفيات والعيادات الخاصة إلى تقديم خصومات وتسهيلات لهذه الفئة على الفحوص والاستشارات والأدوية والعلاجات الدورية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم، ويضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة بصورة ميّسرة ومستدامة.