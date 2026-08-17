رد

رداً على ما نُشر في زاوية «لقطة» بشأن ملاحظة قراء قيام قائدي دراجات هوائية بعبور طرقات رئيسة بشكل مخالف، خصوصاً عند منحنيات الطرق، في سلوك قد يشكل خطراً على حياتهم، ويتسبب في إرباك للسائقين، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تنفذ حملات توعوية مستمرة لمستخدمي الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، لتأكيد ضرورة الالتزام بالمسارات المخصصة واستخدام الطرق الآمنة واتباع متطلبات السلامة، كما تتعاون الهيئة مع القيادة العامة لشرطة دبي لضبط المخالفين، وتحرير المخالفات بحق الممارسات التي تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، إلى جانب تعزيز الجهود التوعوية لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

كتابة

لاتزال الكتابة على الجدران تنتشر بين فترة وأخرى وفي أماكن مختلفة، إذ تستهوي فئة من المراهقين الذين يعمدون إلى الكتابة والرسم بصورة عشوائية على جدران المباني والمرافق العامة، ما يشوه المنظر العام ويسيء إلى المظهر الحضاري للمكان، وطالب قراء الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والعمل على الحد منها، مشددين على أهمية تكاتف أفراد المجتمع للحفاظ على الممتلكات والمرافق العامة، وأن يكون أولياء الأمور شركاء في التوعية ومتابعة أبنائهم، وتعزيز مفهوم المسؤولية لديهم، بما يسهم في القضاء على هذه السلوكيات الدخيلة والحفاظ على المظهر الحضاري.

مسارات

أشاد سكان بالجهود التي تبذلها بلديات في الدولة لتطوير مسارات المشاة في الطرقات ومراكز المدن، لما تضفيه هذه المشروعات من بُعد جمالي، فضلاً عن دورها في توفير بيئة آمنة ومناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية، وطالبوا بالتوسع في تنفيذ هذه المسارات لتشمل بقية المناطق الحيوية والسكنية في مختلف الأماكن، لما لها من أهمية في تشجيع السكان على ممارسة رياضة المشي، وركوب الدراجات بصورة آمنة وسلسة، وتعزيز نمط الحياة الصحي.