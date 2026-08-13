رد

رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية «سكيك»، بشأن مطالبة قراء بضرورة إلزام قائدي الدراجات الهوائية في مناطق المشي المختلفة المطلة على مسطحات مائية، بمسارات محددة، بما لا يعيق المشاة ومحبي الرياضة من ممارسة المشي، أو يتسبب في مخاطر الإصابة بحوادث للأطفال وكبار السن، ومناشدتهم بمزيد من التوعية بين أصحاب الدراجات، وحثهم على أهمية الالتزام بالأماكن المخصصة لهم، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها تحرص على تنظيم استخدام الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي في مناطق المشي والواجهات المائية، من خلال تخصيص مسارات واضحة، وتعزيز اللوحات الإرشادية والحملات التوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة والحد من السلوكيات التي قد تعيق حركة المشاة، أو تعرّض الأطفال وكبار السن للمخاطر، وتواصل الهيئة تطوير البنية التحتية لتوفير تجربة آمنة ومريحة لمستخدمي المرافق العامة في إمارة دبي.

إعلانات

انتقد قراء ظاهرة انتشار الإعلانات العشوائية التي تشوّه المظهر الحضاري، مشيرين إلى أن أشخاصاً يستغلون واجهات المباني والجدران في أماكن عدة لوضع إعلانات بصورة غير منظمة، واقترحوا تكثيف الحملات الرقابية وإزالة هذه الإعلانات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الظاهرة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر العام والطابع الجمالي والحضاري للمناطق السكنية والتجارية.

دراجات

لاحظ قراء قيام بعض الأشخاص بإيقاف دراجاتهم الهوائية، وربطها بأقفال معدنية في أعمدة اللافتات الإرشادية على امتداد بعض الطرق، بصورة عشوائية تشوّه المظهر العام والحضاري للمكان، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في هذه الظاهرة، وتوفير أماكن مخصصة وآمنة لوقوف الدراجات، بما يحافظ على جمالية الطرق والمرافق العامة.

sekeek@emaratalyoum.com