ردّ

ردّاً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة قراء، في الفترة الأخيرة، كثرة الشوارع المتأثرة ببقايا مخلفات البناء، التي تسببها إطارات الشاحنات والآليات العاملة في مشروعات الإنشاءات الكبرى، لاسيما القريبة من الشوارع الرئيسة والمناطق المحورية، مقترحين عمل ممر مائي عند كل مخرج للشاحنات في المشروع قبل الدخول للطريق، للمحافظة على نظافة الطرق، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ جولات تفتيشية دورية ومستمرة على الشوارع المحيطة بالمواقع الإنشائية، لرصد مخلفات البناء والأتربة الناتجة عن حركة الشاحنات والآليات الثقيلة، خصوصاً قرب الطرق الرئيسة والمحاور الحيوية، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع الشركات والمقاولين لإزالة المخلفات، وتنظيف مداخل ومخارج مواقع العمل بشكل منتظم، ومتابعة مدى التزامهم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، بما يعزز نظافة الطرق وسلامة مستخدميها، وجودة البيئة الحضرية.

سلوكيات

أفاد سائقون على طرقات عامة في بعض إمارات الدولة بأنهم يشاهدون، بين فترة وأخرى، حيوانات نافقة مرمية على أكتاف الطريق، معتبرين أن رمي هذه الحيوانات يعد سلوكاً غير حضاري، خصوصاً أن مكوث هذه الحيوانات النافقة فترة طويلة يتسبب في انبعاث روائح كريهة منها، مطالبين بالنظر في هذه السلوكيات ووضع حلول مناسبة للحد منها.

ثقافة

اقترح قراء وضع خطة لتثقيف الأفراد حول أهمية استخدام وسائل النقل العام، بدلاً من استخدام المركبات الخاصة، الذي يتزايد على الطرقات يوماً بعد آخر، ما يسبّب ازدحاماً واختناقاً مروريين، خصوصاً في أوقات الذروة، مشيرين إلى أن ذلك يسهم أيضاً في حماية البيئة، وجودة الهواء، عبر تقليل الانبعاثات الكربونية.

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