ردّ

ردّاً على الشكوى التي نشرت في زاوية «لقطة»، بشأن ملاحظة سائقين قيام البعض بزراعة أشجار في مواقع قريبة من تقاطعات الطرق داخل الأحياء السكنية في أحد أحياء دبي، ما يؤدي إلى حجب الرؤية أمام قائدي المركبات عند التقاطعات ومخارج الطرق، أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بحرصها على التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة الأشجار التي قد تعيق الرؤية لمستخدمي الطريق، مشيرة إلى أنها تنفذ حملات تفتيشية دورية لرصد أي مخالفات قد تؤثر في السلامة المرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة المختصة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

مخالفات

اقترح سكان بمنطقة الورقاء الرابعة في دبي على الجهات المعنية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على مخالفات البناء، مشيرين إلى رصد تعديلات في عدد من الفلل، تشمل استحداث أبواب ومداخل خلفية، وبناء ملاحق ووحدات سكنية يُعتقد أن بعضها يستخدم لأغراض التأجير، وأوضحوا أنهم تقدموا بشكاوى سابقة بشأن هذه التجاوزات، وناشدوا الجهات المختصة تنفيذ جولات ميدانية دورية لرصد المخالفات الظاهرة في عدد من الشوارع، والتحقق من حصول أصحاب الفلل على التصاريح اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على التنظيم العمراني للمنطقة، وسلامة السكان والالتزام بالاشتراطات المعتمدة.

عطور

شكا متسوّقون إلحاح موظفي محال عطور في مراكز تجارية على التجربة وأخذ العينات، رغم اعتذارهم وعدم رغبتهم، مشيرين إلى أن موظفين يرشون العطور عليهم من دون استئذان، ما يسبب الإزعاج والحرج، وطالبوا إدارات المحال بتوجيه الموظفين إلى احترام رغبة المتسوقين وعدم الإلحاح عليهم، أو استخدام العطور على ملابسهم من دون موافقتهم، مشددين على أهمية منح الزبائن حرية التسوّق واختيار المنتجات وتجربتها من دون ضغوط.