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رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة سائقي مركبات أجرة عدم توافر أماكن مخصصة لتحميل الركاب وتنزيلهم في عدد من الشوارع الداخلية الضيقة بمنطقة دبي القديمة، خصوصاً في منطقة عيال ناصر، ما يضطرهم إلى التوقف في وسط الطريق لإنزال أو استقبال الركاب، ما يسبب إرباكاً للحركة المرورية، ويعرّض السائقين لمخالفات، وناشدوا دراسة تخصيص مواقع للتوقف المخصص لتحميل وتنزيل الركاب، أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حرصها على تنظيم مواقع تحميل ركاب مركبات الأجرة في منطقة دبي القديمة وتنزيلهم، بما في ذلك منطقة عيال ناصر، حيث تتوافر حالياً مواقف مخصصة بجوار محطة حافلات السبخة، إلى جانب دراسة حلول تنظيمية لتخصيص مواقع إضافية، بما يحد من الوقوف العشوائي، ويعزز انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.

إنارة

ناشد سكان شعبية الرفادة بمنطقة المدام في إمارة الشارقة الجهات المعنية سرعة معالجة انطفاء أعمدة الإنارة على الطريق الممتد من الشعبية باتجاه الشارع العام، مشيرين إلى أن الانقطاع مستمر منذ نحو أسبوعين، ما تسبب في انخفاض مستوى الرؤية ليلاً، وأثار مخاوف مستخدمي الطريق من وقوع الحوادث، خصوصاً مع الحركة اليومية للمركبات، لافتين إلى أهمية إجراء الصيانة اللازمة وإعادة تشغيل الإنارة في أسرع وقت، حفاظاً على سلامة السائقين.

ترشيد

اقترح مواطنون ومقيمون تكثيف الحملات التوعوية من أجل ترشيد استخدام الكهرباء واستهلاكها، خصوصاً مع ارتفاع درجات حرارة الطقس خلال فصل الصيف، مشيرين إلى أن البعض يترك بعض الأدوات الكهربائية ذات الاستهلاك الكبير تعمل ليل نهار من دون فائدة منها، وبعضها ربما يتسبب في حرائق لا تحمد عقباها، مشددين على ضرورة أن يكون أفراد المجتمع شركاء مع الجهات المعنية في ترشيد استهلاك الكهرباء.