مواقف

اقترح مستخدمو الحافلات بمنطقة الخان في الشارقة، وتحديداً عند موقف شارع الاتحاد المقابل لـ«ماستر أوتلت»، تركيب مظلة للمسافرين، مشيرين إلى أن الموقف يفتقر إلى منطقة انتظار مسقوفة، ما يضطرهم إلى المكوث تحت أشعة الشمس في ظل درجات الحرارة المرتفعة، وأوضحوا أنهم يلجؤون أحياناً إلى الاحتماء خلف اللوحة الإعلانية المجاورة أو أمام المتجر، ما يؤدي في بعض الحالات إلى وصول الحافلة ومغادرتها قبل تمكنهم من الوصول إليها، لأن السائق لا يرى أحداً يقف مباشرة عند الموقف.

عروض

دعا متسوقون منافذ التجزئة إلى إعادة النظر في آلية العروض القائمة على السلع المجمعة، والكميات الكبيرة التي يتم عرضها كمجموعات مغلفة من المنتجات بأسعار مخفضة، في ظل حاجه العميل إلى قطعة واحدة فقط، لافتين إلى أن هذه العروض وسيلة لزيادة المبيعات.

فكرة

لاحظ قراء، في الفترة الأخيرة، كثرة الشوارع المتأثرة ببقايا مخلفات البناء، التي تسببها إطارات الشاحنات والآليات العاملة في مشاريع الإنشاءات الكبرى، لاسيما القريبة من الشوارع الرئيسة والمناطق المحورية، مقترحين عمل ممر مائي عند كل مخرج للشاحنات في المشروع قبل الدخول للطريق، أو تخصيص أحد العمال لرش الإطارات بالماء قبل الخروج من الموقع، للمحافظة على نظافة الطرق.

منقذون

ناشد مرتادون للبحر، في مختلف إمارات الدولة، الجهات المعنية بعمل غرف مكيفة للمنقذين الموزعين على الشواطئ المخصصة للسباحة، تقيهم حرارة أشعة الشمس، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام، مشيرين إلى أنهم يقضون ساعات النهار على الشاطئ لفترات طويلة.

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