عروض

استغرب مستهلكون طرح عروض لشراء سيارات تحت شعار «العودة إلى المدارس»، معتبرين أن ربط هذه المناسبة بالمركبات يمثل أسلوباً تسويقياً غير معتاد، خصوصاً أن بعض الإعلانات تركز على السيارات العائلية الكبيرة، باعتبارها الخيار الأنسب لنقل الأبناء إلى المدارس، وأشاروا إلى أن ربط السيارات بالعام الدراسي قد يكون مبالغاً فيه، إذ إن شراء مركبة جديدة يظل قراراً مالياً طويل الأمد، لا يرتبط عادة بموسم محدد.

إشادة

أشاد قراء بالوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع قناة دبي المائية، مؤكدين أنها أسهمت في إضفاء طابع جمالي وحضاري مميز على المنطقة، وغيّر ملامح المكان الذي يقع في قلب المدينة، ليصبح أحد المعالم التي تعكس النهضة العمرانية المتواصلة التي تشهدها الإمارة، وأشاروا إلى أنها لم تقتصر على إضافة عنصر جمالي للمشهد الحضري، بل عززت أيضاً من جاذبية المنطقة للسكان والزوار.

مسارات

دعا قراء إلى ضرورة إلزام قائدي الدراجات الهوائية على مناطق المشي المختلفة، المطلة على مسطحات مائية، بمسارات محددة، بما لا يعيق المشاة ومحبي الرياضة من ممارسة المشي، أو يتسبب في مخاطر الإصابة بحوادث للأطفال وكبار السن، وطالبوا بمزيد من التوعية بين أصحاب الدراجات، وحثهم على أهمية الالتزام بالأماكن المخصصة لهم.

أغطية

اقترح سكان بمناطق مختلفة في الشارقة وضع أغطية على صناديق المخلفات الكبيرة، الموجودة بالقرب من البنايات، مع تخصيص فتحات لوضع أكياس القمامة بها، وذلك لتجنب انبعاث روائح كريهة من تلك الصناديق خلال فترات الامتلاء، وتناثر بعض المخلفات حولها، لاسيما عند التأخر في التخلص منها، ما يشوه المظهر العام والشكل الحضاري، علاوة على مخاطرها الصحية.

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