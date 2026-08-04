إعلانات

استغرب قراء بث وسطاء عقاريين إعلانات مصورة على صفحات التواصل الاجتماعي عن عقارات ووصفها بالفرصة، من دون توضيح السعر والتفاصيل الأساسية للعقار المعلن عن بيعه، أو تأجيره، ما اعتبروه محاولة للترويج من دون الاهتمام بحقوق المتعاملين في معرفة الأسعار والتفاصيل الأساسية، ومن دون الحاجة إلى التواصل مع الوسطاء لمعرفة تلك البيانات، وطالبوا بعدم التفاعل مع مثل هذه الإعلانات، التي يسعى البعض من خلالها إلى لفت الانتباه بهذا الشكل، وجمع بيانات حول عملاء محتملين.

تفاعُل

أشادت مقيمة في الشارقة بالتفاعل الإيجابي للإدارة المختصة بالمواقف العامة للسيارات مع شكاوى وملاحظات المتعاملين، وسرعة الاستجابة التي أبدتها الإدارة لملاحظة قدمتها، والتعامل بمرونة مع تلك الملاحظة.

تدوير

دعا مستهلكون إلى أهمية زيادة أجهزة تدوير العبوات والزجاجات البلاستيكية في مراكز التسوق والأماكن العامة، مع التوسع وتنويع الحوافز الممنوحة للأفراد المساهمين في عملية التدوير، وبما يعزز من استقطاب العديد من المتعاملين في عمليات تدوير تلك العبوات ودعم الحفاظ على البيئة.

تجاوز

شكا سائقون محاولات العديد من السيارات التجاوز بشكل خاطئ، وعدم الالتزام عند منافذ الدوران، في الشارع الموازي لشارعَي التعاون والاتحاد في الشارقة، ما يؤدي إلى زيادة الازدحام، خصوصاً مع إغلاق بعض الطرق خلال عمليات التطوير التي تشهدها المنطقة، داعين إلى مزيد من الرقابة ومخالفة أصحاب مثل هذه السلوكيات.