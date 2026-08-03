توسعة

ناشد سكان وسائقون الجهات المعنية دراسة توسعة الطريق الفاصل بين منطقتَي الياسمين في عجمان والرحمانية في الشارقة، الذي لايزال يتكون من مسار واحد في كل اتجاه، رغم الزيادة الكبيرة في الكثافة السكانية وأعداد المركبات في المنطقتين، وأوضحوا أن الطريق يشهد ازدحاماً مرورياً يومياً، خصوصاً خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية، ويزداد الضغط عليه في أيام الدراسة مع حركة الحافلات المدرسية والشاحنات، إضافة إلى كثرة المداخل والمخارج، ما يؤدي إلى بطء الحركة المرورية، وتأخير وصول السكان إلى أعمالهم ومدارسهم، فضلاً عن ارتفاع احتمالية وقوع الحوادث.

أسطوانات

اقترح سكان في بعض إمارات الدولة، خصوصاً في الإمارات الشمالية، توفير سيارات مخصصة لتوزيع أسطوانات الغاز إلى الأحياء السكنية، أسوة بما هو معمول به في إمارات أخرى، مشيرين إلى أن الحصول على الأسطوانات يقتصر حالياً على محطات الوقود، ما يُشكّل مشقة على كثير من الأسر، خصوصاً كبار المواطنين والأسر التي لا تمتلك وسيلة نقل مناسبة، وأكدوا أن توفير خدمة التوصيل سيسهم في تعزيز راحة المتعاملين، وتسهيل الحصول على الخدمة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان.

ركاب

شكا سائقو مركبات أجرة عدم توافر أماكن مخصصة لتحميل وتنزيل الركاب في عدد من الشوارع الداخلية الضيقة بمنطقة دبي القديمة، خصوصاً في منطقة عيال ناصر، ما يضطرهم إلى التوقف في وسط الطريق لإنزال أو استقبال الركاب، الأمر الذي يسبب إرباكاً للحركة المرورية، ويعرّض السائقين لمخالفات أو مواقف خطرة، وناشدوا الجهات المعنية دراسة تخصيص مواقع للتوقف المخصص لتحميل وتنزيل الركاب، بما ينسجم مع طبيعة المنطقة، ويسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.