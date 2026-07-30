حاويات

لاحظ زوار مناطق صناعية في بعض إمارات الدولة تكدس النفايات حول الحاويات، ما يدفع البعض إلى وضع أكياس القمامة بجوارها عند امتلائها، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة، واستقطاب الحشرات والآفات، ويُشكّل مخاطر صحية وبيئية، فضلاً عن تشويه المظهر العام، وناشدوا الجهات المعنية تكثيف عمليات جمع النفايات، وزيادة عدد الحاويات في المواقع التي تشهد كثافة في الاستخدام، حفاظاً على النظافة والصحة العامة.

درّاجات

اقترح قراء على الجهات المعنية إطلاق حملات توعوية مكثّفة تستهدف سائقي الدرّاجات النارية، خصوصاً العاملين في خدمات توصيل الطلبات، بهدف تعزيز الالتزام بقوانين السير والقيادة الآمنة، والتوعية بمخاطر السرعة الزائدة والتنقل بين المركبات بصورة متهورة، لما يسببه ذلك من إرباك للحركة المرورية، وزيادة احتمالية وقوع الحوادث، داعين إلى تكثيف الرقابة، وتنظيم برامج توعوية مستمرة، للحفاظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.

غرامة

دعا مرتادو الشواطئ، في مختلف أنحاء الدولة، إلى فرض غرامات كبيرة على الأشخاص الذين يتركون مخلفاتهم، مثل الأكياس البلاستيكية وعبوات المياه والمشروبات، على الرمال أو في المرافق العامة، بدلاً من التخلص منها في حاويات النفايات المنتشرة بالموقع، وأكدوا أن هذا السلوك غير الحضاري يشوه المظهر الجمالي للشواطئ، ويؤثر سلباً في البيئة البحرية، ويزيد من أعباء فِرَق النظافة، داعين إلى تكثيف الرقابة والتوعية للحفاظ على نظافة الشواطئ وسلامة البيئة، وأشاروا إلى أن بعض هذه المخلفات قد تتحول إلى مصدر خطر على مرتادي الشواطئ، خصوصاً الأطفال، كما تسهم في تلويث المناطق الساحلية، والإضرار بالكائنات البحرية عند وصولها إلى المياه.

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