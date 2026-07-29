إنجاز

أثنى زوار فنادق جزيرة ديرة في دبي على وتيرة الإنجاز المتسارعة التي تشهدها الجزيرة، لاسيما في مشروعات الفنادق والمنتجعات والمراكز التجارية والوحدات السكنية، مؤكدين أن هذه النهضة العمرانية، أسهمت في إضفاء بُعد حضاري متميّز، وعزّزت مكانة المنطقة وجهةً سياحيةً واستثماريةً واعدةً، بما يعكس رؤية دبي في تطوير مشروعات متكاملة تجمع بين السياحة والسكن والترفيه، وأشاروا إلى أن التطوير المتواصل في الجزيرة يُرسّخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الحديثة في الإمارة.

نظافة

لاحظ قرّاء تكرار قيام بعض الأشخاص بترك أكياس القمامة في الشوارع، رغم الجهود المستمرة التي تبذلها فِرَق النظافة لتنظيف المناطق بشكل دوري والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، وأكدوا أن هذه التصرفات تتسبب في تشويه المنظر العام، وانتشار الروائح الكريهة، وقد تؤدي إلى استقطاب الحشرات، فضلاً عن مخالفتها للأنظمة البيئية والصحية، وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف حملات التوعية، إلى جانب تطبيق الغرامات والإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز السلوك الحضاري، والمحافظة على نظافة البيئة والصحة العامة.

مخلفات

اقترح سكان في مختلف مناطق الدولة استحداث آلية سريعة لنقل مخلفات المزروعات، خصوصاً مخلفات النخيل، فور الانتهاء من أعمال التقليم، مؤكدين أن بقاءها لفترات طويلة على جوانب الطرق أو في المساحات العامة، يشوه المظهر الجمالي والحضاري للمكان، وقد يعيق الحركة في بعض المواقع، ودعوا الجهات المعنية إلى تعزيز سرعة رفع هذه المخلفات، إلى جانب توعية الأفراد والشركات بضرورة التخلص منها بالطرق المخصصة، حفاظاً على نظافة البيئة، وجودة المشهد الحضري.

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