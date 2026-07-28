إطارات

ناشد مرتادو الطرق في الدولة تشديد الرقابة على الشاحنات، والتأكد من التزامها بإجراء الصيانة الدورية، للحد من ظاهرة تناثر بقايا الإطارات على الطرق، التي تتكرر خلال فصل الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وانفجار الإطارات بسبب ضعف الصيانة، وأكدوا أن هذه المخلفات تُشكّل خطراً على مستخدمي الطريق، وقد تتسبب في وقوع حوادث مرورية أو إلحاق أضرار بالمركبات، مقترحين قيام الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية، وتحرير المخالفات بحق الشاحنات غير الملتزمة، وإزالة بقايا الإطارات أولاً بأول، حفاظاً على السلامة المرورية.

إرباك

شكا سائقون لجوء بعض قائدي المركبات إلى القيادة على كتف الطريق عند الازدحام، في سلوك غير مسؤول يتسبب في إرباك الحركة المرورية، ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث، وأشاروا إلى أن كتف الطريق مخصص لعبور مركبات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني في الحالات الطارئة، وأن استغلاله لتجاوز الازدحام قد يعيق وصول فِرَق الطوارئ في الوقت المناسب، وناشدوا الجهات المعنية تكثيف الرقابة، وتطبيق المخالفات على مرتكبي هذه التجاوزات، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، وضمان سرعة استجابة مركبات الطوارئ.

«مدهش»

أثنت أسر على حسن تنظيم فعاليات «مدهش»، وتنوّع الألعاب والأنشطة الترفيهية التي يقدمها خلال الموسم الحالي، مشيدة بما يوفره من أجواء عائلية ممتعة للأطفال، وفي المقابل دعت إلى إعادة النظر في أسعار بعض الألعاب، التي تصل إلى 40 و50 درهماً للعبة الواحدة، معتبرة أنها تُشكّل عبئاً على الأسر، خصوصاً مع تزامن الفعاليات مع الإجازة الصيفية، وطالبت بتقديم أسعار مخفضة، أو باقات وعروض عائلية، تتيح للجميع الاستمتاع بالفعاليات بكُلفة مناسبة.