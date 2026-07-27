ردّ

رداً على الشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، بشأن ملاحظة سائقين الازدحام المروري على امتداد شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي - العين، مشيرين إلى أن مرور القاطرات الضخمة والشاحنات الثقيلة وصهاريج الوقود ومركبات قطر السيارات، خلال أوقات الذروة، يزيد كثافة الحركة المرورية ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، أكدت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أنها تراجع وتحدّث بشكل مستمر أوقات منع الشاحنات ومواقع الحظر، وذلك بناءً على أنماط الحركة المرورية واحتياجات إمارة دبي التشغيلية والتنموية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنقل والسلامة وكفاءة شبكة الطرق، كما توضح الهيئة أنها تجري دراسة شاملة لحركة نقل البضائع والمركبات الثقيلة على مستوى شبكة الطرق في الإمارة، بهدف تقييم أنماط الحركة المرورية وتحديد الإجراءات التنظيمية المناسبة، لتحقيق متطلبات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وضمان انسيابية الحركة المرورية وتعزيز مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.

إنشاءات

شكا سكان منطقة «وادي الصفا 3» استمرار أعمال الإنشاء في أحد المشاريع المجاورة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرين إلى أن أعمال الحفر وتسوية الأرض والردم تتسبب في ضوضاء مرتفعة واهتزازات تزعج قاطني المنازل المجاورة، وتحرم السكان الراحة والنوم خلال ساعات الليل، وناشدوا الجهات المعنية إلزام القائمين على المشروع بإيقاف الأعمال المسببة للإزعاج في الجهة الملاصقة للمنازل خلال الفترة من الساعة 11 مساءً وحتى ساعات الفجر.

رطب

أثنى مواطنون على جهود الجهات المعنية في تنظيم مهرجانات الرطب على مستوى الدولة، مؤكدين أنها تسهم في ترسيخ الثقافة الشعبية والحفاظ على الموروث الوطني، إلى جانب تعريف الأجيال الحالية بأنواع الرطب المحلية والمستوردة، وما تمثله هذه الفعاليات من فرصة لتعزيز الارتباط بالهوية الإماراتية، وتشجيع الاهتمام بالمنتجات الزراعية المحلية.