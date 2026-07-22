سلوكيات

شكا سكان في مناطق متفرقة من إمارة دبي من مشهد يتكرر أمام بعض ماكينات شحن بطاقات «نول»، حيث ينتهي المستخدم من عملية الشحن ثم يترك الورقة أو الإيصال على الأرض، رغم وجود سلة نفايات. وقالوا إن هذا التصرف يشوه المكان ويعطي انطباعاً سلبياً عن المرافق العامة، مؤكدين أن الحفاظ على نظافة المدينة مسؤولية الجميع.

إشادة

أشاد قراء باستثمار الحصون الأثرية المنتشرة في مختلف إمارات الدولة، وتحويلها من مواقع تاريخية صامتة تختزن ذاكرة المكان إلى وجهات نابضة بالحياة، تجمع بين عبق الماضي وروح الحاضر، عبر افتتاح مطاعم ومقاهٍ ومرافق ثقافية وترفيهية داخل هذه المعالم التي تمثل شاهداً على تاريخ الإمارات وتراثها العمراني. وأكدوا أن هذه المبادرات تعكس رؤية متقدمة في التعامل مع الموروث الوطني، إذ لم تعد الحصون مجرد مبانٍ تحفظ تفاصيل حقب تاريخية مضت، بل أصبحت مساحات مفتوحة للتجربة والتفاعل، تستقطب أفراد المجتمع والزوار، وتتيح للأجيال الجديدة فرصة التعرف إلى تاريخها بطريقة معاصرة ومبتكرة.

إبل

ناشد مرتادو الشارع الرابط بين طريقي E11 وE311 في إمارة رأس الخيمة، الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على التزام رعاة الإبل بمناطق الرعي المخصصة، بعد ملاحظة خروج الإبل إلى الطريق العام بشكل متكرر، ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق. وأكدوا أن هذه الظاهرة تسببت في العديد من المواقف الخطرة، فضلاً عن وقوع حوادث مرورية نتيجة الرعي غير المنظم، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

sekeek@emaratalyoum.com