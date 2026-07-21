رطب

أثنى قرّاء على جهود الجهات المعنية في تنظيم مهرجانات الرطب بمختلف إمارات الدولة، لما تمثله من دور مهم في المحافظة على العادات والتقاليد، وترسيخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال الجديدة. وأشاروا إلى أن تزامن هذه المهرجانات مع الإجازة المدرسية وموسم نضوج العديد من أصناف الرطب، يسهم في تعزيز مشاركة الأسر، وتعريف الأبناء بقيمة النخلة ومكانتها في الثقافة الإماراتية، إلى جانب دعم المزارعين والمنتجات الوطنية.

عروض

طالب مواطنون ومقيمون إدارات الفنادق والمنتجعات السياحية في مختلف أنحاء الدولة بطرح مزيد من العروض الترويجية خلال الإجازة الصيفية، ولاسيما الباقات العائلية التي تتضمن خصومات على الإقامة والأنشطة والخدمات، بما يشجع الأسر على قضاء عطلاتها داخل الدولة، ويدعم السياحة الداخلية، ويتيح خيارات ترفيهية مناسبة لمختلف الفئات.

أنشطة

اقترح أولياء أمور طلبة تكثيف تنظيم الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية في المدارس والمراكز المجتمعية، إضافة إلى مراكز التسوق على مستوى الدولة، بما يوفر برامج تعليمية وترفيهية متنوعة، تستثمر أوقات فراغ الطلبة، وتنمي مهاراتهم، وتعزز تفاعلهم الاجتماعي، وتمنح الأسر خيارات مفيدة وآمنة خلال العطلة الصيفية.

مواقف

ناشد متسوقون الجهات المعنية بمراجعة أوضاع استخدام مواقف أصحاب الهمم في سيتي سنتر عجمان، مشيرين إلى ملاحظة توقف عدد من المركبات في هذه المواقف من دون أن تحمل تصاريح مخصصة لأصحاب الهمم، الأمر الذي يحرم المستحقين منها، ويصعّب عليهم الوصول إلى المرافق والخدمات. ودعوا إلى تكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استخدام هذه المواقف من قبل الفئات المخصصة لها فقط.