ردّ

ردّاً على الشكوى التي نُشرت في زاوية سكيك، بشأن مناشدة مستخدمي درّاجات هوائية لتفعيل تطبيق مسارات الدرّاجات، وميزة الملاحة الخاصة بها على خرائط «غوغل» في دبي، أسوة بمدن عالمية عدة، بما يتيح للدرّاجين الوصول إلى وجهاتهم عبر المسارات المخصصة والآمنة. توضح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنه يمكن لمستخدمي الدرّاجات الهوائية استخدام تطبيق سهيل، للاطلاع على شبكة مسارات الدرّاجات الهوائية والتخطيط لرحلاتهم بكل سهولة. أما عرض مسارات الدرّاجات في خرائط «غوغل»، فلا تتوافر هذه الميزة حالياً في الدولة، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على بحث إمكانية دعمها مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز تجربة المستخدمين.

ضجيج

شكا سكان في منطقة الخان بإمارة الشارقة، خلف بتروفاك، الضوضاء الناتجة عن عمل شاحنات سحب مياه الصرف الصحي، وشاحنات جمع النفايات خلال ساعات متأخرة من الليل، إذ تبدأ أعمالها من الساعة 12 منتصف الليل حتى الثالثة فجراً، ما يتسبب في إزعاج كبير للسكان، ويؤثر في راحتهم ونومهم. وأكدوا تقديرهم للدور المهم الذي تؤديه هذه الشاحنات في خدمة المجتمع، إلا أنهم ناشدوا الجهات المعنية لدراسة إمكانية إعادة تنظيم مواعيد عملها في المناطق السكنية، بما يحقق التوازن بين استمرارية تقديم الخدمات والمحافظة على راحة السكان.

حديقة

اقترح سكان مشروع الزاهية 65 في إمارة عجمان قيام الجهات المعنية بدراسة إنشاء حديقة في المساحة المفتوحة داخل المشروع، إلى جانب تركيب أعمدة إنارة للشوارع في المنطقة، مؤكدين أن هذه المرافق ستسهم في توفير متنفس ترفيهي للعائلات والأطفال، وتعزيز السلامة والأمن، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن إضفاء مظهر حضاري وجمالي يخدم جميع سكان المشروع. كما أعربوا عن أملهم في أن يحظى مقترحهم باهتمام الجهات المختصة، بما يواكب التطور العمراني الذي تشهده الإمارة، ويلبي احتياجات السكان.