حُفر

ناشد مستخدمو الطريق في منطقة الليوان بوادي الصفا الثانية في دبي الجهات المختصة بصيانة الطريق الأسفلتي الذي تنتشر فيه الحفر والتشققات، مؤكدين أن حالته الحالية قد تتسبب في أضرار للمركبات وتشكل خطراً على مستخدمي الطريق، خصوصاً مع تزايد الحركة المرورية في المنطقة.

سكوترات

لاحظ سكان في عدد من المناطق استخدام بعض الأشخاص سكوترات كهربائية، في الطرق الداخلية وبين المركبات، بصورة قد تعرضهم ومستخدمي الطريق للخطر، لاسيما مع عدم الالتزام بالمسارات المخصصة أو ارتداء وسائل السلامة، وطالبوا الجهات المعنية بتكثيف حملات التوعية، وتعزيز الرقابة على استخدام السكوترات، بما يسهم في تنظيمها والحد من السلوكيات الخاطئة، حفاظاً على سلامة الجميع.

حمولة

يشكو سائقون من سير بعض المركبات على الطرق وهي محملة بما يفوق طاقتها الاستيعابية، من دون مراعاة اشتراطات السلامة المرورية، ما يشكل خطراً على مستخدمي الطريق، وأفاد أحد القراء بأنه يلاحظ هذه المخالفات بشكل متكرر، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على المركبات المخالفة، والتأكد من التزامها بالحمولات المسموح بها، حفاظاً على سلامة الجميع.

تشجير

ناشد مرتادو طريق «المدام - الشويب» في الشارقة الجهات المعنية باستكمال تشجير جانبي الطريق بشجيرات مناسبة تحدّ من زحف الكثبان الرملية، التي تزداد مع هبوب الرياح، خصوصاً خلال فصل الصيف، مشيرين إلى أن الرمال تمتد في بعض الأحيان إلى منتصف الطريق، ما يربك السائقين ويؤثر في انسيابية الحركة المرورية، مطالبين بإيجاد حلول مستدامة تعزز السلامة المرورية، وتحدّ من تراكم الرمال على الطريق.

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