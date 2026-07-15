ازدحام

اشتكى سائقون من الازدحام المروري على امتداد شارع عود ميثاء باتجاه شارع دبي - العين، مشيرين إلى أن مرور القاطرات الضخمة والشاحنات الثقيلة وصهاريج الوقود، ومركبات قطر السيارات، خلال أوقات الذروة، يزيد كثافة الحركة المرورية ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، وناشدوا الجهات المعنية بدراسة فرض حظر مؤقت على سير المركبات الثقيلة في الطرق الرئيسة من الخامسة حتى الثامنة مساء، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة وتعزيز السلامة المرورية.

اقتراح

اقترح سائقون في الدولة تخصيص مواقف خاصة للشاحنات على الطرقات الخارجية السريعة، تكون مخدومة بدورات مياه، وغرف بنظام التأجير اليومي، وكل المرافق الخدمية، وتكون المواقف مدفوعة مسبقاً برسوم رمزية، لافتين إلى أن وقوف الشاحنات يكثر في المناطق الصناعية على الطرقات العامة أو الساحات الترابية، وذلك لعدم توافر مواقف كافية للأعداد الكبيرة من الشاحنات.

حرارة

دعا قراء الجهات المعنية إلى تنظيم حملات توعوية، خصوصاً ونحن في بداية فصل الصيف، بشأن التحذير من عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، مثل الولاعات والعطور والشواحن، وغيرها من المواد الأخرى، لافتين إلى أن البعض يترك هذه المواد في المركبة وهي تحت أشعة الشمس، مشيرين إلى أن هناك الكثير من حوادث احتراق المركبات جراء هذه التصرفات، التي تؤدي إلى حوادث لا تحمد عقباها.

وقوف

لاحظ قراء أن بعض السائقين يلجأون، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى إيقاف مركباتهم في أماكن غير مخصصة لذلك، بحجة امتلاء المواقف، داعين إلى تكثيف الحملات التوعوية والرقابية للحد من هذه السلوكيات التي تشوه المظهر العام، ولا تعكس السلوك الحضاري للمجتمع.

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