خدمات

دعا قراء إلى توحيد الخدمات والتسهيلات المقدمة لكبار المواطنين في الجهات كافة على مستوى جميع إمارات الدولة، مشيرين إلى وجود تفاوت في بعض الخدمات المقدمة لهذه الفئة، مثل رسوم عبور المركبات والمواقف، وأكدوا أن توحيد هذه الخدمات سيسهم في تسهيل استفادة كبار المواطنين من المزايا المخصصة لهم أينما كانوا داخل الدولة.

دراجات

ناشد مستخدمون للدراجات الهوائية بتفعيل طبقة مسارات الدراجات، وميزة الملاحة الخاصة بها على خرائط «غوغل» في دبي، أسوة بالعديد من المدن العالمية، بما يتيح للدراجين الوصول إلى وجهاتهم عبر المسارات المخصصة والآمنة.

وأشاروا إلى أن دبي تمتلك شبكة متنامية من مسارات الدراجات، إلا أن غياب هذه الميزة يدفع كثيراً من المستخدمين إلى الاعتماد على مسارات ملاحة السيارات أو المشاة، ما قد يعرضهم لاختيار طرق غير مناسبة للدراجات أو أقل أماناً.

شاحنات

أفاد مرتادو شارع الإمارات بأنهم يعانون تطاير الأتربة والرمال والحصى من بعض الشاحنات المحملة بحمولات تتجاوز الحد المسموح به، أو التي لا تتم تغطيتها بوسائل تمنع تطاير محتوياتها أثناء السير.

وأشاروا إلى أن بعض الشاحنات تغطي جزءاً من حمولتها فقط وتترك أجزاء أخرى مكشوفة، ما يؤدي إلى تطاير المواد بفعل سرعة المركبات وهبوب الرياح، ما قد يشكل خطراً على مستخدمي الطريق.

وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة على الشاحنات، والتأكد من الالتزام باشتراطات نقل الحمولة وتغطيتها، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.