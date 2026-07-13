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رداً على الشكوى التي نُشرت في زاوية لقطة، بشأن مناشدة سائقين الجهات المعنية تكثيف الرقابة على وقوف بعض المركبات بطريقة غير نظامية، أفادت شركة «باركن» في دبي بأن هذه المخالفات يتم رصدها بشكل مستمر من قِبَل مفتشي قسم رقابة المواقف في الشركة، خلال الجولات الميدانية اليومية في مختلف مناطق الإمارة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبات المخالفة فور ضبطها، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.

كما أفادت الشركة بأنه تم التأكيد على مفتشي رقابة المواقف بمواصلة تكثيف الرقابة الميدانية على المواقع التي قد تشهد مثل هذه السلوكيات، لاسيما المخالفات التي تؤثر في سلامة المشاة، أو تعيق استخدام الأرصفة والممرات المخصصة لهم، بما يضمن تعزيز الالتزام بالأنظمة، والمحافظة على السلامة العامة والمظهر الحضاري للإمارة.

صلاحية

ناشد مستهلكون الجهات المعنية والشركات المنتجة للمواد الغذائية، وغيرها من المنتجات، كتابة تاريخ انتهاء الصلاحية بخط أكبر وأكثر وضوحاً، ويُفضّل أن يكون بلون بارز تسهل قراءته، بما يساعد المستهلكين على التحقق من صلاحية المنتجات بسهولة واطمئنان، وأكدوا أن تاريخ الصلاحية في كثير من المنتجات يُطبع حالياً بخط صغير، أو بلون غير واضح، ما يُصعِّب قراءته، خصوصاً لكبار السن.

عربات

عبّر عدد من سكان مناطق مختلفة عن استيائهم من تكرار ترك عربات التسوق في الشوارع ومحيط المراكز التجارية بعد الانتهاء من استخدامها، مشيرين إلى أن بعض المتسوقين يتركون العربات فوق الأرصفة المخصصة لسير المارة، فضلاً عن أنها تشوه المظهر العام للمكان.

وأكد السكان على ضرورة تحمّل المتسوقين مسؤولياتهم، وإعادة العربات إلى الأماكن المخصصة لها بعد الاستخدام، وقالوا إن الالتزام بهذا السلوك البسيط يعكس وعياً واحتراماً لحقوق الآخرين في استخدام الأرصفة بأمان.